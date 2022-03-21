"Цей жах міг зробити тільки нелюд": Ірина Білик відреагувала на наслідки ракетного удару по Києву

"Цей жах міг зробити тільки нелюд": Ірина Білик відреагувала на наслідки ракетного удару по Києву

Співачка зазначила, що такі жахіття можуть робити тільки нелюди.

Ірина Білик опублікувала в Instagram відео жахливих наслідків чергового ракетного удару російських окупантів по Києву. Зруйновано один із торгових центрів у Подільському районі столиці. Також пошкоджені вікна у найближчих житлових будинках і автівки, які були припарковані поряд. Є жертви: загинуло восьмеро людей.

"Хіба це могла зробити людина? Цей жах міг зробити тільки нелюд! Тримаймося", - написала Білик, додавши хештеги #stopputin

і #stoprussianaggression.

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