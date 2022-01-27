Chanel звинуватили у романтизації домашнього насильства та жорстокому поводженні з тваринами

25 січня у межах Паризького Тижня високої моди культовий французький бренд Chanel представив свою нову кутюрну колекцію весна-літо 2022 року.
Грандіозно, верхи на коні, відкрила модне шоу онука княгині Монако Грейс Келлі – 35-річна Шарлотта Казірагі. Музичний супровід забезпечив французький співак і музикант Себастьяна Тельє, а футуристичні декорації — Ксав'є Вейан.
У колекції креативна дизайнерка бренду Віржинія Віар намагалася показати свіжість, жіночність і стриманість. Також вона зізналася, що надихнули її 1920-ті роки – пір'я, торочка та коні. Саме тому дизайнерка запросила Казіраги, яка з дитинства займається конкуром, відкрити показ та знятися у короткометражці, якою цей показ розпочався.
Момент із конем мав стати відсиланням до самої Коко Шанель, яка любила верхову їзду та ввела в жіночу моду штани, щоб їздити верхи у сідлі "по-чоловічому". Проте такий жест із боку бренду не дуже сподобався зоозахисникам. Багатьох обурила присутність тварини на показі.
"Коні розумні, складні і легко лякаються, а не модні аксесуари для катання подіумом серед миготливих вогнів і гучної музики! Коней легко налякати, а значить, цей абсурдний і необдуманий прийом міг закінчитися катастрофою", — зазначили в організації PETA.
WTF— PETA UK (@PETAUK) January 26, 2022
Horses є intelligent, complex, і еasily frightened individuals, не fashion accessories до ride down a catwalk amid flashing lights and booming music! pic.twitter.com/tEcdMh98SQ
Але це не єдиний дивний момент на цьому показі. Також всіх обурив макіяж моделей, адже багато дівчат вийшли на подіум з намальованими під очима чорними колами, що нагадують синці. Бренд звинуватили у романтизації домашнього насильства.
"Макіяж був натхненний авангардистськими креативниками довоєнної епохи, хоча темні кола навколо очей деяких моделей мали скоріше бійцівський вигляд, ніж мистецький", — зазначили у своїй публікації про показ Vogue Runway.
У паблиці ideservecouture також написали, що брендові, надихаючись минулим, варто було б подумати про сьогодення і те, як сучасна людина сприйме жінку з синцем на обличчі.
"Так що всі ці моделі, всі візажисти, установники, освітлювачі, перукарі... жоден із них не подумав висловитися і сказати, що це безрозсудна, дурна ідея, і невчасна, при тому, що домашнє насильство збільшилося під час пандемії?" — відзначив один із користувачів.
Можливо, Вірджинія Віар вирішила зобразити макіяжем портрет журналістки Сільвії фон Гарден, написаний німецьким художником Отто Діксом 1926 року. Але все ж цього разу ідея дизайнерки вочевидь невдала, навіть якщо розглядати варіант, що саме на таку бурхливу реакцію публіки бренд і розраховував.
Також нагадаємо, що минулого року під час показу Chanel весна-літо 2021 Haute Couture Show на подіумі теж з'явився кінь, але того разу так активно тему експлуатації тварин не обговорювали.
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