Chanel звинуватили у романтизації домашнього насильства та жорстокому поводженні з тваринами

25 січня у межах Паризького Тижня високої моди культовий французький бренд Chanel представив свою нову кутюрну колекцію весна-літо 2022 року.

Грандіозно, верхи на коні, відкрила модне шоу онука княгині Монако Грейс Келлі – 35-річна Шарлотта Казірагі. Музичний супровід забезпечив французький співак і музикант Себастьяна Тельє, а футуристичні декорації — Ксав'є Вейан.

У колекції креативна дизайнерка бренду Віржинія Віар намагалася показати свіжість, жіночність і стриманість. Також вона зізналася, що надихнули її 1920-ті роки – пір'я, торочка та коні. Саме тому дизайнерка запросила Казіраги, яка з дитинства займається конкуром, відкрити показ та знятися у короткометражці, якою цей показ розпочався.

Момент із конем мав стати відсиланням до самої Коко Шанель, яка любила верхову їзду та ввела в жіночу моду штани, щоб їздити верхи у сідлі "по-чоловічому". Проте такий жест із боку бренду не дуже сподобався зоозахисникам. Багатьох обурила присутність тварини на показі.

"Коні розумні, складні і легко лякаються, а не модні аксесуари для катання подіумом серед миготливих вогнів і гучної музики! Коней легко налякати, а значить, цей абсурдний і необдуманий прийом міг закінчитися катастрофою", — зазначили в організації PETA.

WTF

Horses є intelligent, complex, і еasily frightened individuals, не fashion accessories до ride down a catwalk amid flashing lights and booming music! pic.twitter.com/tEcdMh98SQ — PETA UK (@PETAUK) January 26, 2022

Але це не єдиний дивний момент на цьому показі. Також всіх обурив макіяж моделей, адже багато дівчат вийшли на подіум з намальованими під очима чорними колами, що нагадують синці. Бренд звинуватили у романтизації домашнього насильства.

"Макіяж був натхненний авангардистськими креативниками довоєнної епохи, хоча темні кола навколо очей деяких моделей мали скоріше бійцівський вигляд, ніж мистецький", — зазначили у своїй публікації про показ Vogue Runway.

У паблиці ideservecouture також написали, що брендові, надихаючись минулим, варто було б подумати про сьогодення і те, як сучасна людина сприйме жінку з синцем на обличчі.

Chanel Haute Couture Spring/Summer 2022 / Getty Images

"Так що всі ці моделі, всі візажисти, установники, освітлювачі, перукарі... жоден із них не подумав висловитися і сказати, що це безрозсудна, дурна ідея, і невчасна, при тому, що домашнє насильство збільшилося під час пандемії?" — відзначив один із користувачів.

Chanel Haute Couture Spring/Summer 2022 / Getty Images

Можливо, Вірджинія Віар вирішила зобразити макіяжем портрет журналістки Сільвії фон Гарден, написаний німецьким художником Отто Діксом 1926 року. Але все ж цього разу ідея дизайнерки вочевидь невдала, навіть якщо розглядати варіант, що саме на таку бурхливу реакцію публіки бренд і розраховував.

Також нагадаємо, що минулого року під час показу Chanel весна-літо 2021 Haute Couture Show на подіумі теж з'явився кінь, але того разу так активно тему експлуатації тварин не обговорювали.

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