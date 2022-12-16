"Чари": українська співачка презентувала зимовий ремікс

Співачка Софія Єгорова представила зимовий ремікс "Чари", який створив діджей Dmitriy Smarts.

Автор слів і музики треку - відомий хітмейкер Дмитро Сисоєв.

У ці непрості часи такі позитивні сингли можуть піднімати людям настрій, наповнювати енергією і давати відчуття наближення свят.

Софія Єгорова/Пресслужба

"Цей ремікс створений саме для того, щоб відволіктися від усіх думок, щоб відпочити, потанцювати, запросити друзів, разом прикрасити ялинку, поставити свічки, грати у настільні ігри, мріяти та будувати плани. Хочу всім побажати не забувати вірити у чарівну казку, магію, свято", - сказала Єгорова.

Символічною стала обкладинка пісні. Перед війною Софія знялася у зимовій фотосесії на вулицях столиці. Тоді хотілось передати і закарбувати атмосферу святкового казкового Києва.

Софія Єгорова/Пресслужба

"А зараз ці світлини з сотнями ліхтариків ілюмінації, коли тривають постійні відключення світла, набувають для українців іншого значення. Це акцент на тому, що добро переможе і чари зими подарують людям втілення мрій", - підсумувала Софія.

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