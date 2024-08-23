Чарівна дівчина: Сабріна Карпентер прийшла на інтерв'ю у блакитному костюмі від Gucci

Зірка підкреслила стрункі ноги незвичайним вбранням.
Американська попзірка — 25-річна Сабріна Карпентер, яку багато хто обожнює за її хіти Espresso, Please Please Please та Feather, з'явилася на програмі Нічне шоу з Джиммі Фелоном.
Сабріна прийшла на інтерв'ю в гламурному та трендовому вбранні — блакитному в'язаному костюмі від Gucci з колекції осінь-зима 2024. На ній був кардиган та мінішорти, речі прикрашали лелітки.
Носила цей костюм Сабріна у поєднанні з босоніжками на величезній платформі та з декількома прикрасами.
Волосся дівчина уклала у свою фірмову об'ємну зачіску і зробила ніжний макіяж, який теж став її візитівкою.
Потім Сабріна виступила зі своїм хітом Please Please Please у чорній ефектній сукні з лелітками та декольте.
Раніше красуня неодноразово одягала вбрання від українського бренду Frolov із серцями-вирізами, стразами та камінням.
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