Чарівна дівчинка: 13-річна дочка Вікторія та Девіда Бекхемів під прицілом фотографів

У Вікторії та Девіда Бекхемів четверо дітей – три сини і лише одна дочка – Гарпер. Дівчинці цього року виповнилося 13 років і вона стала дуже схожою на свого знаменитого батька-футболіста.

Сім'ю помітили у Парижі, коли вони залишали розкішний готель у центрі міста. Девід і Гарпер ішли до машини, тримавшись за руки. Дівчинка одягла того дня сірий джемпер та світлі широкі джинси. Також на ній були білі кросівки, а у руці біла сумка Bottega Veneta з вузлом. Волосся Гарпер розпустила і також одягла підвіску з назвою бренду Dior.

Її знаменитий батько віддав перевагу образу шоколадного кольору. На Девіді була шкіряна куртка, смугасті штани та світлий гольф. У руці спортсмен ніс велику сумку Birkin від Hermes.

Гарпер Бекхем з батьком / Фото: Getty Images

У Париж сім'я Бекхемів прилетіла на кілька днів, оскільки там у межах Тижня моди відбувся показ нової колекції Вікторії на сезон весна-літо 2025. Після шоу сім'ю помітили на вулиці. Девід також йшов поруч із донькою, вкриваючи її від дощу. Гарпер на шоу мами прийшла у ніжно-рожевій сукні.

Гарпер Бекхем з батьком / Фото: Getty Images

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