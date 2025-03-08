Чарівна дівчинка: 13-річна дочка Вікторія та Девіда Бекхемів сходила на модний показ

Сім'я з'явилася на показі бренду Victoria Beckham сезону осінь-зима 2025-2026, що відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Дочка Вікторії та Девіда Бекхемів — 13-річна Гарпер — потрапила під прицілом фотографів у Парижі. Дівчинку сфотографували, коли вона у супроводі свого батька-футболіста залишала модний показ нової колекції своєї матері на сезон осінь-зима 2025-2026. Гарпер та її старші брати відвідали шоу, аби підтримати Вікторію.

На юній модниці була довга шовкова сукня на бретельках, виконана в шоколадному кольорі. Вбрання вона носила в поєднанні з мюлями білого кольору, шоколадною сумкою в колір вбрання, а також безліччю золотих лаконічних прикрас. Волосся Гарпер розпустила.

Гарпер Бекхем із батьком / Фото: Getty Images

Раніше того ж дня її помітили з батьком. Гарпер і Девід, тримавшись за руки, виходили з машини і прямували до свого готелю в центрі Парижа.

Гарпер Бекхем із батьком / Фото: Getty Images

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