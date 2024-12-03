Чарівна Ель Феннінг у сукні з напівпрозорою спідницею від Dior позувала на церемонії

26-річна акторка прийшла на кіноподію у пастельно-бірюзовому вбранні, яке їй дуже пасувало.

Ель Феннінг відвідала церемонію вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку у чарівному аутфіті.

Перед фотокамерами вона постала у пастельно-бірюзовій сукні максі від бренду Dior, яка складалася з цікавого плетеного топу на тонких бретельках-кісках і напівпрозорої плісованої спідниці.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Фенніг зібрала волосся у гладкий хвіст із рівним проділом, зробила ніжний макіяж із акцентом на чорних стрілках, які додали її очам виразності.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Ель доповнила аутфіт прикрасами від Cartier: шию вона прикрасила ланцюжком із підвіскою, зап'ястя – діамантовими браслетами, а пальці – каблучками з камінням.

Нагадаємо, Ель Феннінг одягла на фотокол стильний сірий костюм оверсайз від бренду Bottega Veneta.

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