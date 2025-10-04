Чарівна Гарпер і стильні Круз з Ромео: діти Вікторії Бекхем прийшли підтримати її на Тижні моди

Ромео, Гарпер і Девід Бекхем / © Getty Images

Підтримати Вікторію прийшла її велика сім’я, проте старший син Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельтц не з’явилися на шоу матері через ворожнечу яка між ними продовжується.

У день шоу папараці сфотографували Девіда Бекхема, його сина Ромео і доньку Гарпер, які виходили з готелю в п’ятницю. Круза Бекхема також заскочили, як він йшов за руку зі своєю дівчиною Джекі Апостол.

Красуня Гарпер одягла на показ ніжно-рожеву сукню і, як завжди, йшла під руку з батьком, який вибрав для показу дружини елегантний костюм. Ромео був одягнений у трендову майку білого кольору, шкіряну куртку і мішкуваті штани.

А ось Круз вибрав білу футболку з принтом, довге кімоно і штани. Красуня Джеккі віддала перевагу елегантній довгій чорній сукні.

Круз Бекхем і Джекі Апостол / © Getty Images

Вікторію також того дня сфотографували. Модельєр одягла на показ свого бренду весна-літо 2026 року сірий стильний костюм, який носила в со