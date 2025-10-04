- Дата публікації
Чарівна Гарпер і стильні Круз з Ромео: діти Вікторії Бекхем прийшли підтримати її на Тижні моди
У п'ятницю, 3 жовтня, минув показ британської модельєрки Вікторії Бекхем. Шоу відбулося в Парижі в межах Тижня моди.
Підтримати Вікторію прийшла її велика сім’я, проте старший син Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельтц не з’явилися на шоу матері через ворожнечу яка між ними продовжується.
У день шоу папараці сфотографували Девіда Бекхема, його сина Ромео і доньку Гарпер, які виходили з готелю в п’ятницю. Круза Бекхема також заскочили, як він йшов за руку зі своєю дівчиною Джекі Апостол.
Красуня Гарпер одягла на показ ніжно-рожеву сукню і, як завжди, йшла під руку з батьком, який вибрав для показу дружини елегантний костюм. Ромео був одягнений у трендову майку білого кольору, шкіряну куртку і мішкуваті штани.
А ось Круз вибрав білу футболку з принтом, довге кімоно і штани. Красуня Джеккі віддала перевагу елегантній довгій чорній сукні.
Вікторію також того дня сфотографували. Модельєр одягла на показ свого бренду весна-літо 2026 року сірий стильний костюм, який носила в со