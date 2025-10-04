ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
920
Час на прочитання
1 хв

Чарівна Гарпер і стильні Круз з Ромео: діти Вікторії Бекхем прийшли підтримати її на Тижні моди

У п'ятницю, 3 жовтня, минув показ британської модельєрки Вікторії Бекхем. Шоу відбулося в Парижі в межах Тижня моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ромео, Гарпер і Девід Бекхем

Ромео, Гарпер і Девід Бекхем / © Getty Images

Підтримати Вікторію прийшла її велика сім’я, проте старший син Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельтц не з’явилися на шоу матері через ворожнечу яка між ними продовжується.

У день шоу папараці сфотографували Девіда Бекхема, його сина Ромео і доньку Гарпер, які виходили з готелю в п’ятницю. Круза Бекхема також заскочили, як він йшов за руку зі своєю дівчиною Джекі Апостол.

Ромео, Гарпер і Девід Бекхем / © Getty Images

Ромео, Гарпер і Девід Бекхем / © Getty Images

Красуня Гарпер одягла на показ ніжно-рожеву сукню і, як завжди, йшла під руку з батьком, який вибрав для показу дружини елегантний костюм. Ромео був одягнений у трендову майку білого кольору, шкіряну куртку і мішкуваті штани.

А ось Круз вибрав білу футболку з принтом, довге кімоно і штани. Красуня Джеккі віддала перевагу елегантній довгій чорній сукні.

Круз Бекхем і Джекі Апостол / © Getty Images

Круз Бекхем і Джекі Апостол / © Getty Images

Вікторію також того дня сфотографували. Модельєр одягла на показ свого бренду весна-літо 2026 року сірий стильний костюм, який носила в со

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
920
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie