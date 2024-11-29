Чарівна Кейт: згадуєм п'ять найгламурніших і блискучих суконь принцеси

Святковий зимовий сезон — це завжди час, коли починаєш звертати увагу на більш яскраві та гламурні вбрання, ніж зазвичай. А одна з тих, у кого ідеальний смак на подібні речі – принцеса Уельська.

Вона завжди славилася своїм витонченим стилем і ми в захваті від блискучих та вишуканих святкових вбрань, які вона вибирає для своїх світських появ на публіці. Тому пропонуємо згадати п'ять гламурних суконь принцеси.

Сукня з рукавами три чверті

Гламурне смарагдове вбрання з рюшами принцеса одягала не один раз, але найбільше вона запам'яталася в ньому на заході в Ірландії. Ця сукня від відомого британського бренду Vampire's Wife, модель користується величезною популярністю серед інших знаменитостей.

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Рожева сукня з рукавами флатер

2022 року під час туру країнами Карибського моря, Кетрін продемонструвала одне зі своїх найкрасивіших вбрань — гламурну рожеву сукню від Vampire's Wife. Це було сліпуче вбрання з металізованої рожевої тканини. Модель називається Light Sleeper, а під спалахами камер тканина вбрання змінює колір.

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Getty Images

Золота сукня-кейп

Це один із найзнаменитіших образів принцеси, який вона одягла на прем'єру фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" 2021 року. Сукня-кейп створена британським брендом Jenny Packham, з яким Кейт давно співпрацює.

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Довга зелена сукня

Це гламурне вбрання принцеса обрала для вистави в Королівському Альберт-Холлі, в Лондоні, куди прийшла 2021 року зі своїм чоловіком Вільямом. Це була кастомна сукня від Jenny Packham, прикрашена камінням.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Червона сукня з прозорими рукавами

Це вбрання британська принцеса теж одягала кілька разів, навіть з'являлася у ньому у різдвяному відео. Але вперше ми його побачили на ній під час державного прийому у січні 2020 року у Букінгемському палаці. Вбрання було від Needle & Thread.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

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