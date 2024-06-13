Чарівна та ніжна: Нікола Коглан на прем'єрі "Бріджертонів" у рожевій сукні

Напередодні виходу нових епізодів серіалу "Бріджертони" від Netflix, актори вийшли на червону доріжку.
Акторка Нікола Коглан зачарувала на заході в Лондоні абсолютно всіх, коли вийшла на червону доріжку прем'єри серіалу "Бріджертони" у ніжно-рожевій сукні. На зірці було вбрання від бренду Rodarte, яке являло собою приталену сукню романтичного дизайну, повністю розшиту лелытками, бісером та ніжно-рожевими перлинами.
У вбрання були опущені бретельки, які відкривали її ніжні плечі, а декольте оформлене невеликими складками та квітковим мереживом.
Мереживо повторювалося на обідку, що прикрашав голову Ніколи, а також до нього кріпилася ніжна довга фата. Ймовірно, це було натяком на те, що цього сезону героїня дівчини стане нареченою. Але були в цьому образі ще деякі цікаві деталі відтінку марсалу – одного з головних модних трендів 2024 року – високі рукавички та туфлі на платформі.
У вухах Коглан сяяли великі сережки-краплі з рожевим камінням. У рожево-фіолетовій гамі було виконано і її макіяж. На заході акторка позувала пліч-о-пліч з колегою по серіалу Люком Ньютоном, який одягнув сірий штанний костюм з квітковими аплікаціями.
Нагадаємо, що Netflix вирішили поділити третій сезон серіалу "Бріджертони" на дві частини. Перші чотири серії популярного шоу вийшли 16 травня, а другі чотири серії з'являться на стримінгу вже 13 червня. А перед стартом фінальних епізодів Netflix випустили новий трейлер.
Презентувати фінал третього сезону прийшли усі актори шоу.
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