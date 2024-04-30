Чарівні дівчата: Ніколь Кідман вперше вийшла на червону доріжку з доньками

Акторка має велику і люблячу родину, яка прийшла підтримати її у важливий і знаковий день.

Голлівудська зірка австралійського походження – 56-річна Ніколь Кідман – відвідала 49-ту щорічну церемонію вручення премії AFI Life Achievement Award, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Цьогорічний захід був присвячений Ніколь та її видатним досягненням в акторській кар'єрі.

Зірка вийшла на червону доріжку в розкішній довгій золотій сукні від Balenciaga, яка мала широкі бретельки, шлейф і декольте-серце. Також сукня була повністю розшита лелітками.

Зірка мала дивовижний вигляд, а підтримати її прийшла вся любляча сім'я — чоловік, діти, племінники і сестра.

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

Однак головна увага на цій церемонії все ж таки дісталося не стільки Ніколь, як її двом чарівним дочкам — 15-річній Сандей Роуз і 13-річній Фейт Маргарет.

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

Дівчата одягли на церемонію червоні сукні з довгими спідницями, розпустили волосся і одягли прикраси — в обох на шиї були лаконічні кольє з діамантами.

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Associated Press

Для Сандей Роуз і Фейт Маргарет це була перша така поява на червоній доріжці з мамою-зіркою, хоча раніше вони неодноразово потрапляли під приціл папараці і навіть знімалися в масовці в деяких фільмах за участю своєї мами, наприклад популярному серіалі "Знищення".

Але також у акторки є ще двоє дітей, яких вона усиновила у шлюбі з Томом Крузом — дочка Ізабелла Джейн і син Коннор Ентоні. Після розлучення пари 2001 року діти залишилися з Крузом і з того часу Ніколь із ними практично не спілкувалася. Чи підтримують вже дорослі діти хоч якийсь зв'язок із названою матір'ю невідомо.

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