Charli XCX прибула на прем’єру фільму в розкішній весільній сукні та довгій фаті до підлоги

Charli XCX / © Associated Press

Композитор Ентоні Вілліс написав музику до фільму «Буремний перевал», а співачка Charli XCX долучилася з альбомом оригінальних пісень. Одним із саундтреків фільму стала її пісня Chains of Love, яка звучить у трейлері.

Charli XCX / © Associated Press

Саме тому дівчина стає гостею усіх заходів, пов’язаних з презентацією фільму. В Лондоні вона вийшла на червону доріжку в романтичному весільному образі ніжно-рожевого кольору від бренду Erdem — довгій бальній сукні з пишною спідницею, мереживом, блискітками і відкритими плечима.

Charli XCX / © Associated Press

Образ співачка доповнила довгою рожевою фатою, яка закривала її обличчя. Волосся Charli XCX розпустила і завершила лук макіяжем та прикрасами від Barron.

Минулого тижня вона з’явилася на заході, присвяченому фільму, у скульптурній золотій бальній сукні від Вів’єн Вествуд з корсетним верхом та об’ємною спідницею-балоном.

Charli XCX / © Associated Press

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це нова екранізація за мотивами однойменного роману Емілі Бронте. В український прокат він вийде 12 лютого.