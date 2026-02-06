ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Charli XCX прибула на прем’єру фільму в розкішній весільній сукні та довгій фаті до підлоги

Цей ніжний весільний образ став відсилання до ніжності, пристрасті та трагедії, які чекають на нас у новій екранізації роману Емілі Бронте.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Charli XCX

Charli XCX / © Associated Press

Композитор Ентоні Вілліс написав музику до фільму «Буремний перевал», а співачка Charli XCX долучилася з альбомом оригінальних пісень. Одним із саундтреків фільму стала її пісня Chains of Love, яка звучить у трейлері.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Саме тому дівчина стає гостею усіх заходів, пов’язаних з презентацією фільму. В Лондоні вона вийшла на червону доріжку в романтичному весільному образі ніжно-рожевого кольору від бренду Erdem — довгій бальній сукні з пишною спідницею, мереживом, блискітками і відкритими плечима.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Образ співачка доповнила довгою рожевою фатою, яка закривала її обличчя. Волосся Charli XCX розпустила і завершила лук макіяжем та прикрасами від Barron.

Минулого тижня вона з’явилася на заході, присвяченому фільму, у скульптурній золотій бальній сукні від Вів’єн Вествуд з корсетним верхом та об’ємною спідницею-балоном.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це нова екранізація за мотивами однойменного роману Емілі Бронте. В український прокат він вийде 12 лютого.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie