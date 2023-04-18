Час для релаксу: Гайді Клум ніжилася на траві у жовтому бікіні

Гайді Клум любить поніжитися на сонці та попозувати перед камерою у купальнику.

49-річна модель одягла яскраво-жовте бікіні у свій вихідний день і вирушила позасмагати. У підписі до двох знімків, опублікованих в Instagram, Гайді написала: "Нарешті трохи сонця!".

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Модель сфотографувалася, тримала кульбабу біля носа, щоб вдихнути її аромат, і позувала лежачи в купальнику на викошеній траві. Волосся модель розпустила та одягла панаму на голову.

У Гайді видався рідкісний вихідний, який вона присвятила релаксу. Будні знаменитість зазвичай проводить на зніманнях проєкту America's Got Talent у Пасадені. А папараці регулярно фотографують Клум дорогою на роботу.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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