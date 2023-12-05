Чекає на другу дитину: акторка Алісія Вікандер припинила приховувати вагітність і з'явилася на публіці

Шведська акторка Алісія Вікандер спровокувала чутки про свою другу вагітність, коли з'явилася у напівпрозорій темно-синій сукні від Louis Vuitton на червоній доріжці галаконцерту Музею кіноакадемії.

Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

Сукня мала довгі напівпрозорі рукави, високу горловину і невеликі рюші на декольте. Під сукнею у неї був топ і високі труси, які було видно з-під прозорого вбрання. Образ вона доповнила взуттям на високих підборах, діамантовими прикрасами та високою зачіскою.

Також помітно, що акторка вагітна, але вона це не коментувала і жодних публічних заяв та фото не публікувала.

Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

Алісія та її чоловік — актор Майкл Фассбендер — мають дворічного сина, який народився 2021 року, але до того, як стати батьками, вони пережили викидень. Про свій гіркий досвід вона відкрито та відверто розповідала не одному інтерв'ю.

Читайте також: