Чекає на другу дитину: акторка Алісія Вікандер припинила приховувати вагітність і з'явилася на публіці

На оскароносну акторку чекає поповнення в сім'ї.
Шведська акторка Алісія Вікандер спровокувала чутки про свою другу вагітність, коли з'явилася у напівпрозорій темно-синій сукні від Louis Vuitton на червоній доріжці галаконцерту Музею кіноакадемії.
Сукня мала довгі напівпрозорі рукави, високу горловину і невеликі рюші на декольте. Під сукнею у неї був топ і високі труси, які було видно з-під прозорого вбрання. Образ вона доповнила взуттям на високих підборах, діамантовими прикрасами та високою зачіскою.
Також помітно, що акторка вагітна, але вона це не коментувала і жодних публічних заяв та фото не публікувала.
Алісія та її чоловік — актор Майкл Фассбендер — мають дворічного сина, який народився 2021 року, але до того, як стати батьками, вони пережили викидень. Про свій гіркий досвід вона відкрито та відверто розповідала не одному інтерв'ю.
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