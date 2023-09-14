Чекає на другу дитину: Сієнна Міллер продемонструвала великий вагітний живіт на фешнівенті

Це перший публічний вихід акторки після того, як стало відомо про її вагітність.

41-річна Сієнна Міллер відвідала фешнівент Vogue World, який відбувся у Лондоні. Це перша поява зірки на публіці після того, як стало відомо, що вона чекає на другу дитину.

На захід акторка прийшла у кремовому атласному костюмі від бренду Schiaparelli, який складався із сорочки з драпуванням, яка була більше схожа на топ, та об'ємної спідниці довжини міді. Сієнна продемонструвала вже достатньо великий вагітний живіт.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Аутфіт Міллер доповнила чорними капроновими колготами і екстравагантними прозорими туфлями з чорним мисом у вигляді пальців та на шпильках.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Зірка зібрала волосся ззаду, зробила макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха довгими масивними сережками із очима.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Сієнна Міллер вагітна від свого бойфренда – 26-річного Олі Гріна, з яким підтвердила стосунки у лютому минулого року. В акторки є 10-річна донька від колишнього коханого Тома Старріджа.

Про другу вагітність Сієнни стало відомо наприкінці серпня, коли вона засвітила округлий живіт у бікіні під час відпочинку на Ібіці.

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