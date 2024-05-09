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Чекає на первістка: Гейлі Бібер у білій мереживній сукні показала вагітний живіт

Чекає на первістка: Гейлі Бібер у білій мереживній сукні показала вагітний живіт

Чекає на первістка: Гейлі Бібер у білій мереживній сукні показала вагітний живіт

Гейлі і Джасітн Бібери

27-річна модель вперше стане мамою.

Гейлі Бібер вагітна первістком. Про це модель повідомила в Instagram, опублікувавши фото і відео, на яких вона засвітила вагітний живіт.

Гейлі і Джасітн Бібери / ©
Гейлі і Джасітн Бібери

Модель разом із чоловіком Джастіном Бібером влаштували фотосесію на природі. Гейлі позувала у білій обтислій мереживній сукні з оголеною лінією плечей, яка добре підкреслила її округлений живіт. На голові у неї була біла мереживна хустка-накидка, яка була схожою на фату. Чорні сонцезахисні окуляри і букет польових квітів завершили красивий лук Гейлі.  

Гейлі і Джасітн Бібери / ©
Гейлі і Джасітн Бібери
Гейлі і Джасітн Бібери / ©
Гейлі і Джасітн Бібери

На відео Джастін ніжно цілує та обіймає дружину, а також фотографує її.

Гейлі і Джасітн Бібери / ©
Гейлі і Джасітн Бібери

Нагадаємо, Джастін Бібер і Гейлі Болдвін одружилися у вересні 2018 року.

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