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Чекає на первістка: модель Victoria's Secret Шаніна Шейк розсекретила стать своєї дитини

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Чекає на первістка: модель Victoria's Secret Шаніна Шейк розсекретила стать своєї дитини

Шаніна Шейк / Фото: Instagram Шанiни Шейк

Австралійська модель Шаніна Шейк вагітна первістком. Модель розсекретила, на кого чекає – хлопчика чи дівчинку.

Шаніна влаштувала вечірку Baby Shower минулими вихідними на якій і розповіла, що вони з коханим Меттью Адесуяном, з яким модель Victoria's Secret почала зустрічатися минулого року, чекають на хлопчика.

Baby Shower Шаніни Шейк / © Instagram Шанiни Шейк
Baby Shower Шаніни Шейк / Фото: Instagram Шанiни Шейк

Модель розповіла журналістам E News, що вони з Меттью дуже тішуться, оскільки хотіли саме хлопчика.

"Ми обидвоє хотіли мати хлопчика, і наші мрії здійснилися", — продовжила вона. "Я дуже рада бути мамою хлопчика і виростити добру, турботливу людину. Він оточений такою любов'ю і підтримкою. Я завжди хотіла бути мамою, і я щаслива розділити цю нову подорож зі своїм партнером", — сказала Шейк.

Шаніна Шейк із коханим / © Instagram Шанiни Шейк
Шаніна Шейк із коханим / Фото: Instagram Шанiни Шейк

На вечірку Шаніна запросила своїх подруг-моделей Жасмін Тукс, Джозефін Скрівер, Сару Сампайо та багатьох інших.

Одягнена майбутня мама була в нюдову шифонову сукню, під якою було боді і доповнила аутфіт золотим чокером, браслетом та каблучкою на пальці.

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк
Шаніна Шейк / Фото: Instagram Шанiни Шейк

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