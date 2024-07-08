Чекає на первістка: вагітну Марго Роббі заскочили папараці на відпочинку в Італії

Акторка Марго Роббі та її чоловік Том Акерлі чекають на свою першу дитину.

Папараці зазнімкували подружжя під час відпочинку на озері Комо в Італії. Вони сідали в човен, коли 34-річна Марго, одягнена в білий короткий топ, продемонструвала вагітний живіт, що підростає.

Марго Роббі та Том Акерлі / Фото: Associated Press

Фотографіями поділилося видання Daily Mail.

Познайомилася пара на зніманнях фільму про Другу світову війну "Французька сюїта" 2013 року, де Марго знімалася, а Том був помічником режисера. Спочатку вони намагалися тримати стосунки в таємниці, про що Роббі розповідала пізніше в інтерв'ю журналу Elle 2018 року.

"Ми тримали це в секреті. Тому що ми не сприймали це всерйоз. "О, та гаразд, ми просто друзі, ми просто друзі". А потім... усі дізналися", — пояснила вона.

Незабаром вони почали жити разом із ще двома своїми друзями. Марго переїхала до Лондона. Через два роки Марго, Том та їхні друзі – Софія Керр та Джозі Макнамара – заснували продюсерську компанію Lucky Chap. Нині її вартість оцінюється близько 31 мільйона доларів.

Марго Роббі та Том Акерлі / Фото: Associated Press

Разом Марго і Том спродюсували такі фільми. Як: "Я, Тоня" та "Дівчина, яка подає надії", а також блокбастер 2023 року "Барбі" — все під лейблом LuckyChap Entertainment.

Незабаром пара переїхала до свого будинку в Лондоні. Одружилися Марого та Том у грудні 2016 року на приватній весільній церемонії у Байрон-Бей, в Австралії. Від 2017 року подружжя переїхало до Лос-Анджелеса.

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