Чекає на первістка: вагітну Марго Роббі заскочили папараці на відпочинку в Італії

Акторка Марго Роббі та її чоловік Том Акерлі чекають на свою першу дитину.
Папараці зазнімкували подружжя під час відпочинку на озері Комо в Італії. Вони сідали в човен, коли 34-річна Марго, одягнена в білий короткий топ, продемонструвала вагітний живіт, що підростає.
Фотографіями поділилося видання Daily Mail.
Познайомилася пара на зніманнях фільму про Другу світову війну "Французька сюїта" 2013 року, де Марго знімалася, а Том був помічником режисера. Спочатку вони намагалися тримати стосунки в таємниці, про що Роббі розповідала пізніше в інтерв'ю журналу Elle 2018 року.
"Ми тримали це в секреті. Тому що ми не сприймали це всерйоз. "О, та гаразд, ми просто друзі, ми просто друзі". А потім... усі дізналися", — пояснила вона.
Незабаром вони почали жити разом із ще двома своїми друзями. Марго переїхала до Лондона. Через два роки Марго, Том та їхні друзі – Софія Керр та Джозі Макнамара – заснували продюсерську компанію Lucky Chap. Нині її вартість оцінюється близько 31 мільйона доларів.
Разом Марго і Том спродюсували такі фільми. Як: "Я, Тоня" та "Дівчина, яка подає надії", а також блокбастер 2023 року "Барбі" — все під лейблом LuckyChap Entertainment.
Незабаром пара переїхала до свого будинку в Лондоні. Одружилися Марого та Том у грудні 2016 року на приватній весільній церемонії у Байрон-Бей, в Австралії. Від 2017 року подружжя переїхало до Лос-Анджелеса.
Читайте також:
- У костюмі з пір'ям та пухом: зірка "Барбі" Марго Роббі відвідала вечірку Модного дому Chanel
- У гламурній мінісукні: Марго Роббі з'явилася на вечірці в луку від Versace
- У чорному міні з величезним рожевим бантом: чарівна Марго Роббі на врученні кінопремії