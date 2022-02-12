Черевики Леді Гаги, низькі штани і сумки-кастети: згадуємо легендарні речі Александра Макквіна

11 лютого 2022 року виповнилось 12 років від дня смерті знаменитого британського дизайнера.

Лі Александр Макквін народився в Луішемі, Лондон, в сім'ї простих британців. Його батько працював таксистом, а мати викладала. У 16 років він кинув школу і знайшов роботу на Севіл-Роу, вулиці в лондонському районі Мейфер, відомій магазинами чоловічих костюмів. Спочатку він працював в ательє Anderson and Shephard, а потім перейшов в Gieves and Hawkes. Саме тут Александр зрозумів, що хоче присвятити своє життя створенню красивого одягу.

Вирішивши продовжувати кар'єру і вчиться новому Макквін влаштовується працювати театральним дизайнером. У цей час він створює свій фірмовий драматичний стиль одягу, який став візитівкою його більш пізньої творчості як самостійного дизайнера. Потім Макквін поїхав із Лондона на короткий час до Мілану, де працював помічником дизайнера у італійського модельєра Ромео Джильї.

Александр Макквін / Getty Images

Після повернення до Великої Британії Макквін вступив у Центральний коледж мистецтва і дизайну Сент-Мартіна, де отримав ступінь магістра в галузі дизайну одягу у 1992 році. Колекція, яку він створив як фінальний проєкт для отримання ступеня, була натхненна Джеком Різником і прославилася тим, що її цілком викупила відома лондонська стилістка Ізабелла Блоу.

Незабаром після отримання диплома Александр почав розвивати власний бізнес і ім'я, концентруючись на одязі для жінок. Його вбрання були провокаційними, завжди висловлювала його думки, його минуле і сьогодення, його уявлення про світ, в якому він домігся значних успіхів.

Але, на жаль, творчість не допомогла дизайнерові впоратися зі своїми внутрішніми демонами і у віці 40 років він закінчив життя самогубством, повісившись у власній квартирі. Головну роль в цьому зіграла тривожність і депресивний розлад від якого він страждав. Імовірно на його фатальне рішення вплинула смерть матері, яка померла за тиждень до цього.

Проте, за своє коротке життя дизайнер встиг не лише створити гучне ім'я, але і попрацювати з таким гігантом модного бізнесу як бренд Givenchy, одягати Бьорк і Бові, створити багато скандальних колекцій і культових речей, ставших невід'ємним символом попкультури, які ми вам пропонуємо згадати.

Штани bumster

Важко повірити, але молодий Макквін домігся свого першого великого успіху завдяки штанам. Але не звичайним, звісно ж, а з дуже низькою посадкою. Штани в результаті отримали назву "bumster" (бомж). Він представив їх світу в колекції осінь/зима 1993 року.

Александр Макквін / Getty Images

Черевики Armadillo

Однією з найвідоміших речей створених дизайнером стали неймовірні фантастичні черевики Armadillo (броненосці) висотою 30 см створені для колекції Plato's Atlantis весна/літо 2010. Модель дуже відрізняється від звичайного взуття. Неодноразово в подібних черевиках-броненосцях ми бачили і співачку Леді Гагу вона навіть знялася в них у своєму кліпі Bad Romance.

Кожна така пара була зроблена вручну в Італії під час складного процесу, який тривав п'ять днів і за участю 30 осіб.

Александр Макквін / Getty Images

Сумки з кастетом і черепами

Це був справжній хіт. Багато модних брендів намагалися скопіювати цю річ, але, звичайно ж, аксесуари від Alexander McQueen були зроблені на вищому рівні і з використанням коштовностей і стразів Swarovski. Ще досі можна побачити в колекціях його бренду черепа і ці знамениті кастети.

Александр Макквін / Getty Images

Не можна також не згадати його легендарні покази, речі з яких були просто витвором мистецтва. У своїх роботах він часто звертався до потойбічного світу, смерті і природи. Тому пропонуємо розглянути деякі яскраві моделі з його колекцій.

Александр Макквін / Associated Press

Александр Макквін / Associated Press

Александр Макквін / Associated Press

Александр Макквін / Associated Press

Александр Макквін / Associated Press

Александр Макквін / Associated Press

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