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Через 11 років після шлюбу: модель Еббі Кленсі та її чоловік-футболіст оновили весільні клятви на пляжі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
489
Час на прочитання
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Через 11 років після шлюбу: модель Еббі Кленсі та її чоловік-футболіст оновили весільні клятви на пляжі

Еббі Кленсі та Пітер Крауч / Фото: Associated Press

Церемонія була інтимною та дуже романтичною.

Модель та мати чотирьох дітей Еббі Кленсі поділилася на своїй сторінці у Instagram серією романтичних фото у весільній сукні. Річ у тому, що зірка та її чоловік – футболіст Пітер Крауч – вирішили оновити свої весільні клятви через 11 років після шлюбу.

Пара організувала романтичну весільну церемонію на Мальдівських островах, на якій були їхні діти, близькі родичі та друзі.

Для церемонії на пляжі багатодітна мати обрала милу, але досить сексуальну прозору мереживну сукню, яку поєднала з фатою та темними закритими трусами.

Пітер одягнув просту білу сорочку, бежеві штани. Для гостей також діяв дрескод – усі мали бути в білому.

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Дата публікації
Перегляди
489
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