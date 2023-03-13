Через 2 місяці після пологів: Кріссі Тейген з'явилася на вечірці у прозорій сукні з розрізом до стегна

Кріссі Тейген, яка два місяці тому втретє стала мамою, відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз. Вона була у компанії свого чоловіка Джона Ледженда.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Кріссі мала розкішний вигляд. Вона була одягнена у прозору жовто-зелену сукню на затин і з пір'ям на манжетах із кутюрної колекції Zuhair Murad сезону весна-літо 2023. Вбрання було щедро рошите паєтками, камінням і бісером.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Тейген була без бюстгальтера, але вона використала наклейки для сосків.

Головним акцентом у її аутфіті був пікантний високий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги і красиві атласні неоново-зелені босоніжки від Le Silla на високій платформі і підборах.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Модель похизувалася новою зачіскою – вона підстриглася і пофарбувалася у каштаново-рудий колір. Кріссі зробила макіяж у коричнево-нюдових тонах, акуратний молочний манікюр і прикрасила вуха жовто-зеленими сережками з камінням. У руці вона тримала клатч, інкрустований зеленими кристалами.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Леджент був одягнений у чорний оксамитовий смокінг, чорні штани, білу сорочку, чорний метелик і лаковані чорні туфлі з золотою фурнітурою.

Читайте також: