Через 20 років: Голлі Беррі знову приміряла образ Жінки-кішки, але є нюанс

57-річна американська акторка, лауреатка премії "Оскар" – Голлі Беррі – опублікувала у своєму Instagram серію відвертих фото, на яких вона позує топлес та з маскою на обличчі.

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Голі груди актриса прикриває двома чорними кішками. Як виявилося, цю імпровізовану фотосесію було присвячено 20-річчю з дня виходу на екрани фільму "Жінка-кішка", в якому Голлі зіграла головну роль.

Фото: Instagram Голлі Беррі

"І все ще... няв! Пройшло 20 років з того часу, як мені випала честь втілити в життя цього знакового персонажа. Вона завжди буде в моєму серці, а я назавжди залишуся Пейшенс Філліпс, або ж Кішкою", — написала Беррі у підпису до фото.

Фото: Instagram Голлі Беррі

Нагадаємо, раніше Голлі Беррі разом із першою леді США виступила на заході. Вона та Джилл Байден відвідали Нейропсихіатричний інститут в Іллінойському університеті Чикаго та взяли участь у круглому столі, де обговорювали важливість досліджень здоров'я жінок. Акторка виступила з доповіддю.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

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