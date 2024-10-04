Через 20 років: молоді виконавці переспівали хіт ТАРТАК і Каті Chilly "Понад хмарами"

Молоді артисти – співачка Polina Dashkova (відома за хітом "Плакала калина") і репер BURLA (Максим Бурла, який здобув популярність завдяки патріотичним пісням "Руський корабль", "Кайдани" та "Рідна") презентували ремейк на хіт "Понад хмарами".

Всім відома композиція у виконанні гурту ТАРТАК і Каті Chilly вийшла понад 20 років тому і стала справжнім символом української музики.

"Ми стали справжніми щасливчиками, що саме нам випала можливість заспівати цю легендарну пісню. Вона має особливе значення для української музичної культури. Ми прагнули осучаснити звучання оригінальної версії і донести її важливий меседж новому поколінню слухачів. Це не просто переспів – це спосіб об’єднати людей через музику, нагадуючи про наші справжні цінності", – сказали молоді артисти.

Знімання кліпу на пісню тривали три дні та охопили понад 15 локацій у Києві і за його межами, серед яких Київське море та Дніпро.

"Ми прагнули показати Київ не лише як фон, а й зробити його важливим учасником кліпу", – зізнається команда проєкту.

У сюжеті кліпу переплітаються три лінії: реальність (у дім коханої влучає снаряд), фантазії головного героя, який зіткнувшись зі страхом втратити кохану, зустрічає її образи на вулицях пустого Києва, і спогади про щасливі моменти. Кульмінація відео – це надія, що, попри всі труднощі, любов і віра у краще допоможуть подолати будь-які виклики.

Ініціаторкою ремейку стала продюсерка Марина Осаула, яка керувала проєктом на всіх етапах. Саунд-продюсером виступив RUNSTAR (Сергій Ранов), який створив сучасне звучання пісні, адаптуючи її для нової аудиторії.

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