Через 20 років: Сідні Свіні повністю повторила образ Анджеліни Джолі з червоної доріжки "Оскара"

Молода акторка вирішила заглянути до архівів і повторити один із найкультовіших образів червоної доріжки "Оскара".

Після церемонії вручення кінонагород "Оскар" традиційно відбулася вечірка видання Vanity Fair, яка проводиться від 1994 року. Оскільки цього року захід відсвяткував своє 30-річчя, то зіркові гості на ньому були особливо ошатними та підготовленими. Попри те, що на червону доріжку вечірки вийшло багато зірок у прозорих сукнях, кутюрних і розкішно прикрашених декором, однією з найцікавіших все ж таки була елегантна однотонна сукня 26-річної Сідні Свіні.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Дівчина обрала для Vanity Fair сукню відтінку слонової кістки, яка була виконана з шовку. Вбрання є вінтажним та розроблене модельєром Марком Бовером.

Сукня мала галтер, дуже глибоке V-подібне декольте, довгу спідницю зі шлейфом і відкриту спину.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Під грудьми вбрання прикрашали невеликі складки тканини, які надавали йому романтичності, підкреслювали талію і трохи нагадували ретровбрання з 30-років.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Доповнювали сукню Сідні довга накидка, яскравий макіяж, укладання в ретро-стилі та французький манікюр. Шию дівчини прикрашало багатоярусне кольє від Messika.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Однак попри свою простоту, сукня молодої акторки є культовою. Саме таке вбрання рівно 20 років тому одягла на 76-у церемонію вручення "Оскара" Анджеліна Джолі.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Вбрання теж акторка доповнила накидкою та діамантовим багатоярусним кольє. Коли Анджеліна виходила на сцену, щоб оголосити переможця, зняла накидку.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Образ Джолі був натхненний вбрання Мерілін Монро, в якому вона знялася у фільмі "Сверблячка сьомого року". Це був один із найуспішніших фільмів Мерілін, а біла сукня з нього зробила з неї зірку.

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