Через 24 роки: дружина Гаррісона Форда - Каліста Флокгарт - одягла стару спідницю на прем'єру фільму

За стільки років фігура акторки зовсім не змінилася і річ сидить на ній так само дивовижно.

Найчастіше на різні світські заходи знаменитості одягають нові сукні, також часто зірки співпрацюють з брендами і ті надають їм образи для їхнього виходу у світ. Проте 58-річна акторка Каліста Флокгарт вирішила зазирнути на далеку полицю шафи та обрала вбрання, яке вже одягала раніше.

Жінка з'явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі, яка була організована з нагоди прем'єри фільму Індіана Джонс і реліквія долі, в компанії свого чоловіка — 80-річного Гаррісона Форда.

Для заходу Каліста одягла чорний топ із відкритими плечима, який заправила у довгу золоту спідницю від бренду Ralph Lauren із поясом-шнурком. Образ доповнили сережки-кільця, укладання та легкий макіяж.

Каліста Флокгарт та Гаррісон Форд / Фото: Associated Press

Але спідниця у акторки зовсім не нова і їй близько 24 років. Вперше у цьому вбранні на публіці Каліста з'явилася на церемонії вручення премії "Еммі" 1999 року. Тоді зірка поєднала спідницю із білою сорочкою, яку зав'язала на талії на вузол.

Каліста Флокгарт, 1999 рік / Фото: Getty Images

Читайте також: