ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Через 25 років після виходу фільму "Як Грінч вкрав Різдво": Джим Керрі возз'єднався з Тейлор Момсен

Актор і співачка з’явилися на одному заході в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джим Керрі та зовсім юна Тейлор Момсен

Джим Керрі та зовсім юна Тейлор Момсен / © Getty Images

2000 року на екрани вийшла екранізація дитячої казки «Як Грінч вкрав Різдво», головні ролі в якій зіграли вже популярний на той час актор Джим Керрі та зовсім юна Тейлор Момсен. Картина режисера Рона Говарда стала культовою та одним з найулюбленіших різдвяних сімейних фільмів.

Джим Керрі та зовсім юна Тейлор Момсен / © Associated Press

Джим Керрі та зовсім юна Тейлор Момсен / © Associated Press

Через 25 років після прем’єри, зірки «Як Грінч вкрав Різдво» возз’єдналися на червоній доріжці. Джим Керрі і Тейлор Момсен відвідали разом захід у Залі слави рок-н-ролу, де відбулася зіркова церемонія.

Джим Керрі і Тейлор Момсен / © Getty Images

Джим Керрі і Тейлор Момсен / © Getty Images

Також за словами дівчини, вона під час знімань не знала, хто такий Джим Керрі, оскільки була дуже маленькою, а також не знала, який вигляд мав актор без гриму. Під час роботи обличчя актора завжди було вкрите пластичними протезами та зеленим хутром, але це не лякало маленьку Тейлор.

«Для мене він завжди був Джимом, і він завжди був у гримі. Він дуже дбав про мене, був дуже добрим, неймовірно смішним, неймовірно енергійним, просто приголомшливим», — пояснила Момсен у випуску шоу Call Her Daddy. «Але найсмішніше, що я ніколи не знала, який вигляд має Джим Керрі, тому що ніколи його не бачила, адже він приходив набагато раніше і робив грим».

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie