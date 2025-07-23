Через 27 років: Кеті Голмс возз'єдналася з колегою по серіалу "Бухта Доусона" Джошуа Джексоном

Кеті Голмс і Джошуа Джексон / © Getty Images

Реклама

Нині в Нью-Йорку просто кипить робота над фільмами та серіалами, тож у майбутньому 2026 році на нас чекає багато новинок. Зірок зараз часто можна побачити під час роботи на вулицях міста і акторка Кеті Голмс не стала винятком.

Зазвичай її фотографують під час прогулянок, але зараз Кеті працює над фільмом, що матиме назву Happy Hour. Однак сюрпризом стало не тільки це, а й те, що зіграє з нею в цьому проєкті Джошуа Джексон — актор, з яким Голмс знімалася в культовому американському серіалі 90-х «Бухта Доусона».

Кеті Голмс і Джошуа Джексон / © Getty Images

Колишніх колег за серіалом, які стали нинішніми за фільмом, цього тижня помітили разом. На світлинах пара усміхалася, прогулюючись міською вулицею.

Реклама

Пізніше Голмс опублікувала в Instagram інформацію про те, що проєкт, над яким вони з Джексоном працюють, — це нова трилогія повнометражних фільмів, у якій вона виступить як сценаристка, режисерка й акторка.

Нагадаємо, що Голмс і Джексон знімалися разом у серіалі «Бухта Доусона» 27 років тому, і їхні персонажі — Джої Поттер і Пейсі Віттер — до кінця серіалу опинилися разом. Шоу тривало від 1998 до 2003 року.

Джеймс Ван дер Бік, Джошуа Джексон, Кеті Голмс і Мішель Вільямс — актори серіалу «Бухта Доусона» / © Getty Images

Також у Нью-Йорку цього літа стартували знімання фільму «Диявол носить Prada 2», в якому до своїх ролей повернуться Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей.

© Getty Images © Associated Press Кеті Голмс / © Associated Press Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © Associated Press Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © East News Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © Getty Images Кеті Голмс / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images