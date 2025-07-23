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- Шоу-бізнес
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Через 27 років: Кеті Голмс возз'єдналася з колегою по серіалу "Бухта Доусона" Джошуа Джексоном
Колишні колеги по серіалу 90-х знову зіграють разом.
Нині в Нью-Йорку просто кипить робота над фільмами та серіалами, тож у майбутньому 2026 році на нас чекає багато новинок. Зірок зараз часто можна побачити під час роботи на вулицях міста і акторка Кеті Голмс не стала винятком.
Зазвичай її фотографують під час прогулянок, але зараз Кеті працює над фільмом, що матиме назву Happy Hour. Однак сюрпризом стало не тільки це, а й те, що зіграє з нею в цьому проєкті Джошуа Джексон — актор, з яким Голмс знімалася в культовому американському серіалі 90-х «Бухта Доусона».
Колишніх колег за серіалом, які стали нинішніми за фільмом, цього тижня помітили разом. На світлинах пара усміхалася, прогулюючись міською вулицею.
Пізніше Голмс опублікувала в Instagram інформацію про те, що проєкт, над яким вони з Джексоном працюють, — це нова трилогія повнометражних фільмів, у якій вона виступить як сценаристка, режисерка й акторка.
Нагадаємо, що Голмс і Джексон знімалися разом у серіалі «Бухта Доусона» 27 років тому, і їхні персонажі — Джої Поттер і Пейсі Віттер — до кінця серіалу опинилися разом. Шоу тривало від 1998 до 2003 року.
Також у Нью-Йорку цього літа стартували знімання фільму «Диявол носить Prada 2», в якому до своїх ролей повернуться Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей.