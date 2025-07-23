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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Через 27 років: Кеті Голмс возз'єдналася з колегою по серіалу "Бухта Доусона" Джошуа Джексоном

Колишні колеги по серіалу 90-х знову зіграють разом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кеті Голмс і Джошуа Джексон

Кеті Голмс і Джошуа Джексон / © Getty Images

Нині в Нью-Йорку просто кипить робота над фільмами та серіалами, тож у майбутньому 2026 році на нас чекає багато новинок. Зірок зараз часто можна побачити під час роботи на вулицях міста і акторка Кеті Голмс не стала винятком.

Зазвичай її фотографують під час прогулянок, але зараз Кеті працює над фільмом, що матиме назву Happy Hour. Однак сюрпризом стало не тільки це, а й те, що зіграє з нею в цьому проєкті Джошуа Джексон — актор, з яким Голмс знімалася в культовому американському серіалі 90-х «Бухта Доусона».

Кеті Голмс і Джошуа Джексон / © Getty Images

Кеті Голмс і Джошуа Джексон / © Getty Images

Колишніх колег за серіалом, які стали нинішніми за фільмом, цього тижня помітили разом. На світлинах пара усміхалася, прогулюючись міською вулицею.

Пізніше Голмс опублікувала в Instagram інформацію про те, що проєкт, над яким вони з Джексоном працюють, — це нова трилогія повнометражних фільмів, у якій вона виступить як сценаристка, режисерка й акторка.

Нагадаємо, що Голмс і Джексон знімалися разом у серіалі «Бухта Доусона» 27 років тому, і їхні персонажі — Джої Поттер і Пейсі Віттер — до кінця серіалу опинилися разом. Шоу тривало від 1998 до 2003 року.

Джеймс Ван дер Бік, Джошуа Джексон, Кеті Голмс і Мішель Вільямс — актори серіалу «Бухта Доусона» / © Getty Images

Джеймс Ван дер Бік, Джошуа Джексон, Кеті Голмс і Мішель Вільямс — актори серіалу «Бухта Доусона» / © Getty Images

Також у Нью-Йорку цього літа стартували знімання фільму «Диявол носить Prada 2», в якому до своїх ролей повернуться Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей.

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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