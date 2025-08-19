- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
83
1 хв
Через 3 місяці після пологів: модель Арабелла Чі у купальнику похизувалася стрункою фігурою
Арабелла Чі швидко повернула собі допологову форму.
Британська модель і зірка реалітішоу «Острів кохання» — Арабелла Чі, яка у травні цьогоріч вперше стала мамою, опублікувала в Instagram знімки у купальнику.
Красуня продемонструвала свою фігуру майже через три місяці після пологів — вона має чудовий вигляд.
Чі позувала у стильному білому бікіні, прикрашеному на ліфі і плавках декором-торочкою. Арабелла може вже похизуватися пласким животом і підтягнутим тілом.
Нагадаємо, Арабелла Чі показала підписникам новонароджену дитину.