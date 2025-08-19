Через 3 місяці після пологів: модель Арабелла Чі у купальнику похизувалася стрункою фігурою

Арабелла Чі

Британська модель і зірка реалітішоу «Острів кохання» — Арабелла Чі, яка у травні цьогоріч вперше стала мамою, опублікувала в Instagram знімки у купальнику.

Красуня продемонструвала свою фігуру майже через три місяці після пологів — вона має чудовий вигляд.

Чі позувала у стильному білому бікіні, прикрашеному на ліфі і плавках декором-торочкою. Арабелла може вже похизуватися пласким животом і підтягнутим тілом.

Нагадаємо, Арабелла Чі показала підписникам новонароджену дитину.