Шоу-бізнес
83
Через 3 місяці після пологів: модель Арабелла Чі у купальнику похизувалася стрункою фігурою

Арабелла Чі швидко повернула собі допологову форму.

Аліна Онопа
Арабелла Чі

Арабелла Чі

Британська модель і зірка реалітішоу «Острів кохання» — Арабелла Чі, яка у травні цьогоріч вперше стала мамою, опублікувала в Instagram знімки у купальнику.

Арабелла Чі

Арабелла Чі

Красуня продемонструвала свою фігуру майже через три місяці після пологів — вона має чудовий вигляд.

Арабелла Чі

Арабелла Чі

Чі позувала у стильному білому бікіні, прикрашеному на ліфі і плавках декором-торочкою. Арабелла може вже похизуватися пласким животом і підтягнутим тілом.

Арабелла Чі

Арабелла Чі

Нагадаємо, Арабелла Чі показала підписникам новонароджену дитину.

