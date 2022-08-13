Через 3 місяці після пологів вийшла у світ: Ріанна помітно погладшала

Попдіва потрапила в об'єктиви фотографів у Нью-Йорку.

Ріанна у травні цього року вперше стала мамою. Вона народила сина від свого бойфренда – репера A$AP Rocky (Ракім Маєрс).

Після пологів попдіва рідко з'являється на публіці. І ось папараці заскочили Рірі на вулицях Нью-Йорка.

Через 3 місяці після пологів артистка помітно погладшала, але це зовсім не заважає їй мати гарний, сексуальний і стильний вигляд.

Ріанна / Фото: Getty Images

Зірка була одягнена у білу футболку з принтом, чорну джинсову мініспідницю і чорні екстравагантні високі ботфорти.

Ріанна / Фото: Getty Images

Лук вона доповнила пітоновою сумкою, золотими ланцюжками на шиї і великими сережками-кільцями у вухах. Волосся Ріанна ідеально рівно уклала і зробила макіяж з акцентом на червоній помаді. На обличчя вона одягла чорні окуляри. Ніжний манікюр завершив аутфіт співачки.

Читайте також: