Через 31 рік після смерті Марлен Дітріх: легендарний браслет акторки з рубінами продадуть на аукціоні

Браслет із рубінами та діамантами Jarretiere, який легендарна акторка Марлен Дітріх замовила у ювелірного Дому Van Cleef & Arpels 1937 року і одягла на церемонію вручення премії "Оскар", численні заходи і навіть з'являлася в ньому у фільмах, буде виставлений на аукціоні в Нью-Йорку 7 червня 2023 року в межах продажу колекції Енн Ейзенхауер — онуки 34-го президента США Двайта Девіда Ейзенхауера. Під час торгів за браслет очікують отримати від 2,5 до 4,5 мільйона доларів.

Енн Ейзенхауер / Фото: Associated Press

Представниця знаменитої американської родини була колекціонеркою, філантропкою та дизайнеркою інтер'єрів. Протягом багатьох років вона збирала колекцію прикрас, зокрема, цей браслет пані Ейзенхауер придбала на аукціоні маєтку Дітріх 1992 року за 990 тисяч доларів.

Браслет був виготовлений на особисте замовлення Марлен керівником Van Cleef & Arpels Луї Арпельсом. Акторка надала 30 своїх прикрас ювеліру, з яких він взяв дорогоцінне каміння для браслета. У перекладі з французької його назва Jarretiere означає "підв'язка", натякаючи на предмет жіночого туалету, що надавало браслету в консервативний час ще більшої зухвалості.

Марлен Дітріх / Фото: Getty Images

Дизайн у нього досить незвичайний — величезний диск прикрашений рубінами в ограновуванні кушон, а обрамляли його діаманти в ограновуванні багет, яке рідко застосовувалося. Основа прикраси виконана із платини. Браслет був найулюбленішим у колекції акторки, і з ним на руці Марлен з'явилася і в трилері Альфреда Гічкока 1950 року "Страх сцени". Після того, як Дітріх змушена була продати майже всю свою колекцію прикрас, цей браслет був єдиним, який вона залишила. Але 1992 року прикраса все ж була виставлена на продаж на аукціоні Sotheby's. Невдовзі після цього аукціону, 6 травня 1992 року, Марлен померла.

Марлен Дітріх / Фото: Getty Images

Також на аукціоні продадуть: брошку Panthere de Cartier з кольоровим діамантом, оніксом і смарагдом Cartier, яка оцінюється в 100-150 тисяч доларів; каскадні сережки Van Cleef & Arpels з рубінами й діамантами, які оцінюються в 40-60 тисяч доларів; кольє Van Cleef & Arpels із сапфірами та діамантами, яке оцінюється в 300-500 тисяч доларів; каблучку з діамантом, яка оцінюється від 1,2 до 1,8 мільйона доларів; кольє Van Cleef & Arpels зі смарагдами та діамантами, яке оцінюється в 200-300 тисяч доларів.

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