Через 4 місяці після пологів: Cardi B у золотій сукні з мереживом похизувалася пишним бюстом
33-річна американська репвиконавиця в ефектному образі прийшла на розважальне шоу.
Cardi B завітала на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона у Нью-Йорку. Після її четвертих пологів минуло вже чотири місяці й артистка вже може похизуватися чудовою формою.
У студії шоу вона постала в ефектному образі від бренду Valdrin Sahiti. На ній була золота сукня з камінням, чорним мереживним ліфом, вирізом під грудьми та по боках і з чорним подолом.
Головним акцентом в аутфіті реперки було відверте декольте, яке підкреслило її пишні груди.
Лук Cardi B доповнила обʼємною кучерявою зачіскою, макіяжем із довгими віями і бордово-синім манікюром.
Нагадаємо, Cardi B у листопаді 2025 року народила сина від футболіста Стефона Діггза, з яким розійшлася. У неї також є ще троє дітей від колишнього чоловіка Offset: доньки Калчер і Блосс та син Вейв.