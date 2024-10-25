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Через 4 місяці після пологів: Дженна Д'юенн в образі з акцентом на відвертому декольте прийшла на церемонію

Через 4 місяці після пологів: Дженна Д'юенн в образі з акцентом на відвертому декольте прийшла на церемонію

Дженна Д'юенн / Фото: Getty Images

43-річна акторка, продюсерка й танцівниця мала ефектний вигляд на івенті.

Дженна Д'юенн відвідала церемонію вручення нагород InStyle Imagemaker Awards, яка відбулася у приватній резиденції в Бел-Ейрі, Каліфорнія.

Для своєї появи вона обрала стильний образ total black з пікантним акцентом. На ній були чорні штани-кльош і чорний жакет з цікавими ґудзиками у формі флористичних завитків, який вона одягла на голе тіло. Декольте Д'юенн мало гарний спокусливий вигляд. Взута вона була в чорні босоніжки.

Дженна Д'юенн / © Associated Press
Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Дженна зробила укладання з легкими локонами, вечірній макіяж та перламутрові манікюр і педикюр. Шию вона прикрасила золотими ланцюжками, а пальці – каблучками з камінням.

Дженна Д'юенн / © Getty Images
Дженна Д'юенн / Фото: Getty Images

Чотири місяці тому акторка втретє стала мамою і вже зараз може похизуватися чудовою фізичною формою.

Нагадаємо, Дженна Д'юенн 14 червня народила доньку, яку назвали Ріанна Лі Кетрін. Батьком дівчинки є Стів Казі, з яким акторка у стосунках від 2018 року.

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