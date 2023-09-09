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Через 4 місяці після пологів: модель Девон Вінздор у прозорій сукні продемонструвала фігуру і блиснула грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Через 4 місяці після пологів: модель Девон Вінздор у прозорій сукні продемонструвала фігуру і блиснула грудьми

Девон Вінздор / Фото: Getty Images

29-річна дружина бізнесмена Джонатана Барбари і топмодель Девон Віндзор у красивому образі відвідала модну премію.

Девон Вінздор стала гостею щорічної церемонії вручення премії Daily Front Row Fashion Media Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.

Для такої події модель обрала закриту лавандову прозору сукню від бренду David Koma, прикрашену стразами. Під вбранням були лише нюдові труси. Девон позувала на камеру і виблискувала оголеними грудьми.

Девон Вінздор / © Getty Images
Девон Вінздор / Фото: Getty Images

Після народження другої дитини минуло 4 місяці, а Вінздор вже може похизуватися непоганими результати схуднення.

Аутфіт красуня доповнила босоніжками кольору металік і срібною сумочкою. Вона зробила елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж із акцентом на очах і завершила лук довгими сережками.

Нагадаємо, премію також відвідала Сара Джессіка Паркер, яка сяяла у мереживній сукні міді ніжного лавандового кольору з пікантне декольте від бренду Oscar de la Renta.

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Дата публікації
Перегляди
509
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