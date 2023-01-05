Через 54 роки: актори "Ромео та Джульєтти" подали до суду на Paramount через секс-сцену у фільмі

Схоже, що цього року ми дізнаємося багато "брудних" історій зі світу знаменитостей, які розгрыбатимуть суди Каліфорнії. Річ у тому, що в цьому штаті США тимчасово скасувала терміни давності за звинуваченнями у сексуальному насильстві над дітьми.

Тому, через 54 роки, актори фільму 1968 року "Ромео і Джульєтта" Олівія Гассі та Леонард Вайтінг, яким зараз 72 та 71 рік, подали до суду на компанію Paramount, яка займалася виробництвом цієї стрічки, повідомляє видання Variety.

Фото: Getty Images

Згідно з позовом акторів, режисер фільму Франко Дзеффіреллі, який помер 2019 року і не фігурує як відповідач, запевнив їх, що оголення у фільмі не буде, і що вони "носитимуть спідню білизну тілесного кольору під час любовних сцен". Але в останні дні знімань режисер нібито благав їх знятися оголеними з гримом для тіла, "інакше картина провалиться".

Гассі на той час було 15 років, а Вайтінгу — 16. Згідно зі скаргою, Дзеффіреллі показав їм, де розташовуватиметься камера, і запевнив, що у фільмі не буде знято або показано оголену натуру. Також у позові стверджується, що він поводився нечесно і що неповнолітні Вайтінг та Гассі насправді були зняті оголеними без їхнього відома. Сцена, яка була включена у фільм і показана в кінотеатрах, включала зображення як сідниць Вайтінга, так і голих грудей Гассі.

Фото: Getty Images

Згідно зі скаргою, після цього, Гассі та Вайтінг страждали від емоційних переживань і втратили можливості для працевлаштування. Попри їхній прорив після виходу цього фільму, в обох надалі була дуже обмежена акторська кар'єра.

Фото: Getty Images

Наразі обидва актори хочуть, щоб їм відшкодували збитки у розмірі 500 мільйонів доларів.

"Оголені зображення неповнолітніх є незаконними та не повинні виставлятися", — сказав адвокат акторів Соломон Гресен. "Це були дуже маленькі наївні діти 60-х, які не розуміли, що на них чекає. Раптом вони прославилися на такому рівні, якого навіть не очікували, до того ж їх образили таким чином, що вони не знали, як із цим впоратися".

Фото: Getty Images

Останній термін подання подібних позовів був 31 грудня, але й за цей час до судів направили багато звинувачень. Позов акторів також був поданий минулого тижня. Але видання Variety ще зазначило, що раніше, до того, як цей закон набув чинності, акторка Олівія Гассі захищала секс-сцену за своєї участі.

"Ніхто у моєму віці не робив цього раніше", — сказала вона, додавши, що Дзеффіреллі зняв це зі смаком. "Це було потрібно для фільму".

В іншому інтерв'ю Fox News 2018 року вона сказала, що ця сцена була "табу" в Америці, але оголеність вже була звичайним явищем у європейських фільмах.

"Це не було такою великою проблемою", — сказала вона. "А Леонард зовсім не соромився! Серед знімань я зовсім забула, що на мені немає одягу".

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