Через 60 років: Кім Кардашян одягла на Met Gala культову "голу" сукню Мерілін Монро

Американська суперзірка викликала справжній фурор, одягнувши на червону доріжку вбрання, яке 60 років тому створили спеціально для головної діви Голлівуду.

У перший понеділок травня в Нью-Йорку традиційно відбувся головний модний бал року – Met Gala. Благодійний захід відвідали безліч гостей, а цього року його тема була присвячена американській моді.

Попри те, що на червоній доріжці була величезна кількість гостей у найнеймовірніших образах, розшитих стразами, прикрашених вишивками та пір'ям, зіркою червоної доріжки стало доволі просте за сьогоднішніми мірками вбрання – сукня на широких бретелях і з відкритою спиною, в якій з'явилася Кім Кардашян.

Проте головною особливістю цієї сукні тілесного кольору було те, що воно є оригіналом культового вбрання акторки Мерілін Монро, в якому вона з'явилася 1962 року на сцені Медісон-сквер-гарден, щоб привітати 35-го президента США Джона Кеннеді з 45-м днем народження.

Мерілін Монро / Associated Press

Створив вечірню сукню-футляр модельєр Жан Луї Берто. Для "голої" сукні Жан Луї замовив із Франції найтоншу шовкову тканину тілесного кольору, а для пошиття використовував майже невидимі нитки і блискучі стрази. Шили сукню в домі Монро в Брендвуді, викрійка робилася просто за фігурою акторки. Сплатила тоді Монро за цей образ 1 440 доларів.

Мерілін Монро / Getty Images

Кім Кардашян через 60 років вирішила повторити фурор найзнаменитішої блондинки у світі та одягла її сукню. На захід Інстаграм-діва прийшла зі своїм бойфрендом Пітом Девідсоном і, до речі, цей вихід став їхньою першою спільною появою на червоній доріжці.

Met Gala 2022 / Associated Press

Сукню Кім позичила у музею Ripley's Believe It Or Not! лише на один вечір. Востаннє вона була продана на аукціоні 2016 року за 4,8 мільйона доларів канадському мільярдерові Джиму Паттісону, а пізніше музею, тому стала найдорожчою сукнею червоної доріжки Met Gala 2022 року. Всі ці роки вбрання зберігалося у спеціальному приміщенні з клімат-контролем.

Сукня Мерілін Монро / Getty Images

В інтерв'ю виданню Vogue зірка розповіла, що ідея одягти вбрання Монро прийшла до неї після галавечора у вересні минулого року.

"Я подумала про себе, що б я зробила для американської теми, якби не образ Balenciaga? Що саме американське ви можете вигадати? І це Мерілін Монро", — сказала вона.

Перш ніж музей погодився надати Кім оригінал вбрання, їй запропонували приміряти копію, і вона добре сіла на її фігуру. Тож Кардашян надіслали оригінал. Вбрання привезла їй озброєна охорона в рукавичках. Однак реальна сукня зірці не підійшла за розміром, тому їй довелося схуднути на цілих сім кілограмів.

"Я одягала костюм для сауни двічі на день, бігала біговою доріжкою, повністю виключала цукор та вуглеводи і їла лише найчистіші овочі та білок. Я не морила себе голодом, але дотримувалася суворої дієти", — розповіла вона.

Кім Кардашян / Associated Press

На наступному примірянні, яке відбувалося у сховищі музею, сукня ідеально сіла на фігуру Кім.

"Мені хотілося плакати від щастя, коли вона підійшла", — каже вона.

Кім Кардашян / Associated Press

Однак правда в тім, що насправді у цьому вбранні зірка реаліті провела лише кілька хвилин. Враховуючи крихкість та історичну цінність сукні, вона не збиралася ризикувати нею, тому на ній практично не було макіяжу, а саме вбрання зірка одягла безпосередньо перед появою на червоній доріжці Met Gala, перед якою була створена спеціальна примірювальна, де вона за допомогою спеціалістів музею змогла одягнути це вбрання. Після того, як Кім піднялася сходами Met Gala, вона знову пішла і переодяглася в копію сукні.

"Я дуже шанобливо ставлюся до цієї сукні і до того, що вона означає для американської історії. Я б ніколи не захотіла сидіти в ній чи їсти, або ризикувати будь-яким пошкодженням. Все мало минути точно за таймінгом, і мені довелося практикуватися у підійманні сходами", — розповіла Кім.

Кім Кардашян / Associated Press

