Через 66 років: голлівудська акторка Лана Вуд звинуватила Кірка Дугласа у зґвалтуванні її сестри Наталі

Протягом десятиліть це була одна із найпохмуріших чуток Голлівуду, яка виявився правдою.

Голлівудська акторка Лана Вуд, сестра триразової номінантки на "Оскар" Наталі Вуд, написала мемуари "Маленька сестра: Моє розслідування загадкової смерті Наталі Вуд", яка вийде 9 листопада. У книжці вона звинуватила актора Кірка Дугласа у зґвалтуванні її сестри, повідомляє Associated Press.

За словами Лани, 35-річний Дуглас напав на її сестру влітку 1955 року під час знімань фільму "Шукачі". Молодій акторці тоді було 18 років. За спогадами Лани, зустріч Наталі та Кірка влаштувала їхня мати в готелі Chateau Marmont. Жінка вважала, що Дуглас допоможе юній Наталі у її акторській кар'єрі.

Наталі Вуд / Associated Press

"Я пам'ятаю, що Наталі мала особливо гарний вигляд, коли ми з мамою висадили її тієї ночі біля входу в Chateau Marmont. Здавалося, минуло багато часу, перш ніж Наталі повернулася до машини і розбудила мене, коли зачинила двері. Вона мала жахливий вигляд: була скуйовджена і дуже засмучена, і вони з мамою почали перешіптуватися". — написала Лана в книжці. На той момент їй було вісім років.

Кірк Дуглас / Associated Press

Також вона зазначила, що з тієї розмови запам'ятала лише те, що мати та сестра вирішили не звинувачувати Кірка Дугласа. Вони вважали, що це зруйнує акторське майбутнє Наталі.

Правду Лана дізналася через багато років, сестра сама їй розповіла про зґвалтування, але взяла з Лани слово, що та не розповість про це нікому. Але попри це, чутки про насильство Дугласа над Вуд ходили в Голлівуді багато років.

Лана Вуд / Getty Images

Кірк Дуглас помер 2020 року у віці 103 років. Наталі загинула ще 1981 року у віці 43 років, вона втопилася під час плавання на яхті. Точну причину смерті акторки так не було встановлено.

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