Через дев’ять місяців після пологів: Марго Роббі потрапила під приціл папараці дорогою на вечірку

Марго Роббі / © Getty Images

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Папараці заскочили Марго Роббі у Лос-Анджелесі, коли вона з подругою йшла на вечірку з нагоди дня народження Кари Делевінь. Після народження дитини восени минулого року акторка є нечастою гостею івентів, тож дуже цікаво було її побачити в об’єктивах фотографів.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго обрала для свого виходу стильний лук у класичних кольорах. На ній був білий топ із високою горловиною і чорні широкі штани з високим посадженням. Вбрання акторка доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах.

Роббі розпустила волосся і доповнила аутфіт чорною сумкою.

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Нагадаємо, Марго Роббі минулого року на прем’єру фільму My Old Ass у Беверлі-Гіллз у темній обтислій сукні продемонструвала великий вагітний живіт.