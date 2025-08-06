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- Шоу-бізнес
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Через дев’ять місяців після пологів: Марго Роббі потрапила під приціл папараці дорогою на вечірку
35-річну акторку після народження первістка не часто можна побачити на івентах.
Папараці заскочили Марго Роббі у Лос-Анджелесі, коли вона з подругою йшла на вечірку з нагоди дня народження Кари Делевінь. Після народження дитини восени минулого року акторка є нечастою гостею івентів, тож дуже цікаво було її побачити в об’єктивах фотографів.
Марго обрала для свого виходу стильний лук у класичних кольорах. На ній був білий топ із високою горловиною і чорні широкі штани з високим посадженням. Вбрання акторка доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах.
Роббі розпустила волосся і доповнила аутфіт чорною сумкою.
Нагадаємо, Марго Роббі минулого року на прем’єру фільму My Old Ass у Беверлі-Гіллз у темній обтислій сукні продемонструвала великий вагітний живіт.