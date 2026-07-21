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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Через два місяці після пологів: струнка Сієнна Міллер з’явилася на пресзаході в Лондоні

44-річна британська акторка для неформального заходу обрала комфортний літній образ, поєднавши жіночний топ з класичними джинсами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сієнна Міллер

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер відвідала пресвечір з нагоди закінчення знімань мюзиклу у стилі кабаре Midnight At The Never Get, який відбувся у Лондоні.

Акторка була одягнена у світло-м’ятний топ з льону, одну бретельку якого спустила з плеча. Верх вона скомбінувала з синіми джинсами вільного крою з завищеною талією і тонким бежевим ремінцем.

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Після третіх пологів минуло два місяці, і акторка вже може похизуватися чудовою фізичною формою.

Аутфіт Сієнна завершила білими шкіряними мюлями на підборах з великими декоративними бантами, які стали головним акцентом луку, а також плетеною сумкою солом’яного відтінку. Зірка мала хвилясте укладання, макіяж у природних відтінках і золоті прикраси з діамантами.

Нагадаємо, Сієнна Міллер на Вімблдонський тенісний турнір з’явилася у смугастій сукні з рюшами від McQueen.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
223
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