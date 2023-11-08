Через два місяці після пологів: топмодель Жозефін Скрівер продемонструвала струнку фігуру

30-річна датська топмодель Жозефін Скрівер наприкінці серпня цього року народила свою першу дитину – доньку Аврору Джеймс. Батько дитини – 34-річний фронтмен The Cab, Олександр ДеЛеон, за якого модель вийшла заміж у квітні 2022 року, а у стосунках вони вже майже 10 років.

Жозефін Скрівер із донькою Авророю / Фото: Instagram Жозефін Скривер

Через трохи більше двох місяців після пологів Жозефін вже змогла повернути свою допологову форму. На нових фото в Instagram дівчина позує в обтислій шкіряній сукні, яка ефектно підкреслює її струнку фігуру і пишні груди. Волосся моделі зібране в низький тугий пучок, а на її обличчі – чорні сонцезахисні окуляри.

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Нагадаємо, раніше також через два місяці після пологів у світ вийшла Серена Вільямс у сукні з відвертим декольте та об'ємними рукавами. Вона стала переможницею премії CFDA Fashion Awards у номінації "Ікона моди".

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