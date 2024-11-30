"Через мене загинуло маленьке життя": учасниця "Холостяка-13" зізналася, що втратила дитину

У п'ятому випуску реалітішоу "Холостяк-13" під час індивідуального побачення одна з учасниць – тату-майстриня Віка – відверто розповіла головному герою проєкту Олександру "Терену", що у неї був викидень. Саме це і стало причиною того, що вона не хоче дітей. Для Олександра ж тема дітей дуже важлива, адже він мріє про велику сім'ю з п'ятьма дітьми.

Незважаючи на те, що їй було важко про це говорити, Вікторія все ж зізналася, що у стосунках із колишнім хлопцем вона завагітніла, але втратила дитину. Вона дуже боляче це пережила. А колишній навіть не підтримав її у цей складний період.

"Я це дуже боляче пережила насправді. І хлопець мене не підтримав. Коли я подзвонила йому, він навіть з лікарні мене не забрав. Мені було тоді дуже боляче.

Я лишилась наодинці з цими емоціями, з відчуттям провини, що це я винна – своїми діями якимись, вчинками, тим, що я була неуважна до свого організму. Я тоді дуже багато працювала. Не знала просто, що я вагітна. Декілька місяців у мене була затримка, але я не звертала увагу не себе", – розповіла Віка.

Віка і Олександр

Дівчина багато працювала без вихідних і зовсім не зважала на своє здоров'я.

"Через мене загинуло маленьке життя. Через те, що я неуважно ставилася до себе, не чула якихось знаків свого організму. Якби я тоді звернула увагу на це, пішла на обстеження, то, можливо, було б зараз по-інакшому", – зізналася учасниця шоу.

Після цього Вікторія зрозуміла, що поки що вона не готова до дітей. На що Олександр сказав, що, можливо у майбутньому буде все по-іншому.

"Я не хочу давати тобі якійсь обіцянки чи гарантії. Мені 28 і я зараз не відчуваю в собі цієї готовності. Є страх, що повториться така історія. Мені здається, що я не переживу такого знову. Це настільки сильні були емоції, мені в той момент реально не хотілося жити. І ще страх, що я не зможу дати дитині цієї любові, на яку вона заслуговує", – додала дівчина.

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