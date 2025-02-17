Через місяць після пологів: кохана Венсана Касселя блиснула фігурою у бікіні

28-річна австралійська модель бразильського походження – Нара Баптіста – у середині січня 2025-го народила свою першу дитину, її батьком став 57-річний актор Венсан Кассель.

instagram.com/narahbaptista

Модель не приховувала свою вагітність, а навпаки, часто публікувала свої "вагітні" фото. Про народження дитини першим повідомив сам Венсан – він опублікував у Instagram картинку, на якій зображено хлопчика у спортивній футболці з написом "Каетано". Шанувальники пари зробили висновок, що у них народився син, і йому дали ім'я Каетано.

Так, через місяць після пологів кількома своїми фото поділилася Нара. Вона позувала у чорному бікіні, а на її обличчі була посмішка.

instagram.com/narahbaptista

Модель має чудовий вигляд.

instagram.com/narahbaptista

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої відносини з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні 24-го пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

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