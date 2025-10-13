ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
157
1 хв

Через пів року після пологів: топмодель і багатодітна мама Жизель Бундхен блиснула підкачаним пресом

Зірка вже прийшла у свою допологову форму і має приголомшливий вигляд.

Юлія Кудринська
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен у лютому 2025-го стала мамою втретє. Вона народила сина від свого бойфренда — 35-річного інструктора з джиу-джитсу Гоакіма Валенте, з яким зустрічається з червня 2023 року. Окрім молодшого сина, бразилійка виховує ще двох дітей — 15-річного сина і 12-річну доньку від колишнього чоловіка, відомого футболіста Тома Бреді.

У своєму Instagram модель рідко показує фото з особистого життя, проте іноді робить виняток. Так, на нових фото в Мережі Жизель позувала в спортзалі перед дзеркалом. Вона одягнена в спортивний комплект, який підкреслює її чудову фізичну форму — можна розгледіти підкачаний прес моделі. Поруч із нею на дитячому килимку з іграшками лежить молодший син, а на передньому плані зображений собака Жизель.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Також бразилійка показала миле фото свого старшого сина Бенджаміна, який сидить за роялем і тримає на руках молодшого брата.

Сини Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Сини Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

І фото зі своєю донькою Вівіан, яка зазнімкована з мамою в обіймах.

Жизель Бундхен із донькою / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із донькою / © Жизель Бундхен/Instagram

На останньому знімку Жизель і Вівіан стрибають у воду з причалу, також на фото можна помітити і коханого зірки — Гоакіма.

Жизель Бундхен із донькою та коханим / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із донькою та коханим / © Жизель Бундхен/Instagram

Раніше, нагадаємо, норвезька модель Фріда Аасен засвітила вагітний живіт - дівчина поділилася в Мережі радісною новиною.

