Через пів року після пологів: топмодель і багатодітна мама Жизель Бундхен блиснула підкачаним пресом
Зірка вже прийшла у свою допологову форму і має приголомшливий вигляд.
45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен у лютому 2025-го стала мамою втретє. Вона народила сина від свого бойфренда — 35-річного інструктора з джиу-джитсу Гоакіма Валенте, з яким зустрічається з червня 2023 року. Окрім молодшого сина, бразилійка виховує ще двох дітей — 15-річного сина і 12-річну доньку від колишнього чоловіка, відомого футболіста Тома Бреді.
У своєму Instagram модель рідко показує фото з особистого життя, проте іноді робить виняток. Так, на нових фото в Мережі Жизель позувала в спортзалі перед дзеркалом. Вона одягнена в спортивний комплект, який підкреслює її чудову фізичну форму — можна розгледіти підкачаний прес моделі. Поруч із нею на дитячому килимку з іграшками лежить молодший син, а на передньому плані зображений собака Жизель.
Також бразилійка показала миле фото свого старшого сина Бенджаміна, який сидить за роялем і тримає на руках молодшого брата.
І фото зі своєю донькою Вівіан, яка зазнімкована з мамою в обіймах.
На останньому знімку Жизель і Вівіан стрибають у воду з причалу, також на фото можна помітити і коханого зірки — Гоакіма.
