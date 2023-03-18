Через пів року після пологів: модель Шаніна Шейк блиснула сосками на вулицях Лос-Анджелеса

32-річна австралійська модель продемонструвала чудову фізичну форму.
Шаніна Шейк потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Манекенниця обрала для свого виходу монохромний образ.
На ній був топ-поло верблюжого відтінку в рубчик, крізь тонку тканину якого просвічувалися соски.
Верх Шаніна скомбінувала зі штанами карго піскового кольору і чорним взуттям на масивній грубій підошві. На плечі у моделі висіла стильна чорно-біла сумочка з принтом "собачий зуб".
Волосся вона зібрала у низький хвіст, одягла на обличчя окуляри у черепаховій оправі і прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями.
Слід зазначити, що після народження первістка минуло пів року, а Шейк вже встигла повернути допологовоу форму. Вона має чудовий вигляд.
Нагадаємо, Шаніна Шейк народила хлопчика 16 вересня 2022 року. Батьком дитини є її бойфренд Метью Адесуян.
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