Через півтора місяці після операції: експорноакторка із "Холостяка" продемонструвала свої нові сексуальні сідниці

Адель Асанті хизується результатами глютеопластики.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) півтора місяці тому збільшила собі п'яту точку. Результатами дівчина задоволена, тож залюбки демонструє свої сідниці фоловерам в Instagram.
Настя опублікувала знімки з пікантної фотосесії, де вона у чорному боді у провокаційних позах хизується сексуальними сідницями.
Свій лук вона доповнила бежевими туфлями на шпильках, макіяжем і укладанням.
Асанті звабливо позувала біля ванни та вікна.
Анастасія також демонструвала свою п'яту точку через місяць після пластичної операції.
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