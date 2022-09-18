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Через півтора місяці після операції: експорноакторка із "Холостяка" продемонструвала свої нові сексуальні сідниці

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Через півтора місяці після операції: експорноакторка із "Холостяка" продемонструвала свої нові сексуальні сідниці

Адель Асанті / Фото: Instagram Адель Асанті

Адель Асанті хизується результатами глютеопластики.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) півтора місяці тому збільшила собі п'яту точку. Результатами дівчина задоволена, тож залюбки демонструє свої сідниці фоловерам в Instagram.

Адель Асанті / © Instagram Адель Асанті
Адель Асанті / Фото: Instagram Адель Асанті

Настя опублікувала знімки з пікантної фотосесії, де вона у чорному боді у провокаційних позах хизується сексуальними сідницями.

Адель Асанті / © Instagram Адель Асанті
Адель Асанті / Фото: Instagram Адель Асанті

Свій лук вона доповнила бежевими туфлями на шпильках, макіяжем і укладанням.

Асанті звабливо позувала біля ванни та вікна.

Адель Асанті / © Instagram Адель Асанті
Адель Асанті / Фото: Instagram Адель Асанті

Анастасія також демонструвала свою п'яту точку через місяць після пластичної операції.

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