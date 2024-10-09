Через півтора місяці після пологів: Гейлі Бібер показала "вагітні" фото

Наприкінці серпня модель та інфлуенсерка уперше стала мамою.
27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – та її чоловік – 30-річний співак Джастін Бібер – не поспішають показувати свого новонародженого сина, якого вони назвали Джек Блюз.
Однак у своєму Instagram молода мама показала серію знімків із фотосесії, зроблених ще під час її вагітності. Автором фото виступив Шон Томас.
(гортайте фото вправо)
Гейлі позувала в майці, трусах і гумових чоботях, стоячи у воді, у білій мереживній сукні, схожій на тюль, а також у вкорочених топах, що підкреслюють її вагітний живіт.
Раніше, нагадаємо, вагітна дівчина Венсана Касселя – модель Нара Баптіста – поділилася відвертою фотографією – вона позувала повністю оголеною у ліжку.
Читайте також:
- Простий спосіб: вагітна Гейлі Бібер показала, як рятується від спеки
- Битва вагітних луків у "голих" кетсьютах: Гейлі Бібер vs Кайлі Дженнер
- Вагітна Гейлі Бібер позувала у стильних образах і з новою зачіскою