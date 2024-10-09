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Через півтора місяці після пологів: Гейлі Бібер показала "вагітні" фото

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Через півтора місяці після пологів: Гейлі Бібер показала "вагітні" фото

instagram.com/seanthomas_photo/

Наприкінці серпня модель та інфлуенсерка уперше стала мамою.

27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – та її чоловік – 30-річний співак Джастін Бібер – не поспішають показувати свого новонародженого сина, якого вони назвали Джек Блюз.

Однак у своєму Instagram молода мама показала серію знімків із фотосесії, зроблених ще під час її вагітності. Автором фото виступив Шон Томас.

(гортайте фото вправо)

Гейлі позувала в майці, трусах і гумових чоботях, стоячи у воді, у білій мереживній сукні, схожій на тюль, а також у вкорочених топах, що підкреслюють її вагітний живіт.

Раніше, нагадаємо, вагітна дівчина Венсана Касселя – модель Нара Баптіста – поділилася відвертою фотографією – вона позувала повністю оголеною у ліжку.

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