Через рік після весілля: Памела Андерсон пішла від свого чоловіка-тілоохоронця

Через рік після весілля: Памела Андерсон пішла від свого чоловіка-тілоохоронця

54-річна зірка "Рятувальників Малібу" та Playboy подала на розлучення зі своїм шостим чоловіком.

Памела Андерсон через рік після весілля пішла від свого чоловіка-тілоохоронця Дена Гейгерста. Про це повідомило видання Rolling Stone з посиланням на джерело, близьке до пари.

Мабуть, почуття, які зародилися під час карантину, у реальному житті швидко згасли.

Акторка подала на розлучення у Канаді, де вони мешкали одразу після одруження напередодні Різдва 2020 року.

Памела Андерсон / Getty Images

"Памела любить так само щиро, як і живе", — сказало виданню джерело, яке назвало їхній короткий союз "пандемічним вихором", який вщух.

Памела залишила їхній спільний будинок і переїхала жити до Малібу, де проводить час зі своїми синами.

Ані Андерсон, ані Гейгерст ситуацію поки не коментують.

Нагадаємо, весілля Памели та Дена відбулося у її будинку у Ванкувері, в Канаді. То був шостий шлюб для актриси.

Пара познайомилася на початку 2020 року, а після часу, проведеного в ізоляції через пандемію та карантин, сильно зблизилася. У коментарі для DailyMailTV Памела тоді сказала: "Я саме там, де мені потрібно бути — в обіймах чоловіка, який мене любить".

Під вінець зірка Playboy йшла в розкішній білій вінтажній сукні, що складається з атласного корсета від Lace Embrace, пишної спідниці з тюлю від Joanna Delaney Bridal і довгої фати від Valentino. В руках у моделі був невеликий букет рожевих та білих троянд. Андерсон виглядала елегантно та романтично. Наречений був одягнений більш недбало: у чорні штани та білу сорочку.

Про всіх чоловіків Памели читайте у нашому матеріалі.

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