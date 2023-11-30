Через три місяці після пологів: Ріанна показала фігуру у спідній білизні

35-річна співачка та бізнесвумен – Ріанна – лише три місяці тому стала вдруге мамою, але вже повернулася до світського життя та роботи. Зірка роздяглася для реклами свого бренду SAVAGE X FENTY BY RIHANNA.

На фото співачка позує у чорному мереживному бюстгальтері та сріблястих лосинах, її лук доповнюють чокер та бодічейн із перлів, а також макіяж із червоною помадою. Вартість такого ліфа на сайті бренду зараз складає 49,95 доларів.

Нагадаємо, раніше Ріанна вже виходила у світ після пологів. Артистка у довгому пальті та з сумкою Bottega Veneta потрапила в об'єктиви папараці.

Ріанна / Фото: Getty Images

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