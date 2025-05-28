Через три місяці після пологів: Жизель Бундхен у прозорих сукнях позувала на березі моря

Жизель Бундхен у Vogue France

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44-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен, яка в лютому цього року стала мамою втретє, стала головною зіркою червневого випуску журналу Vogue France. Для цих зніманнь стилісти підібрали їй образи у бохо-стилі. Автором фото став відомий фешн-фотограф Маріо Сорренті.

На обкладинці глянцю модель позувала у білій прозорій максісукні з рюшами від Chloe.

Жизель Бундхен у Vogue France

Також вона приміряла максісукню з мереживом від Louis Vuitton, чорну сукню з високим розрізом від Balenciaga, повністю прозору від Dior та мереживну з довгими рукавами та високим коміром від McQueen.

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Жизель Бундхен у Vogue France

Жизель Бундхен у Vogue France

Жизель Бундхен у Vogue France

Жизель Бундхен у Vogue France

Після народження третьої дитини в лютому бразильська супермодель провела місяці, доглядаючи новонародженого: «Зробити зачіску та макіяж — це як у відпустці: з дитиною ночі такі короткі, що я майже не розчісувала волосся за останні кілька місяців!» — зізнається Жизель.

Модель поділилася секретом свого відчуття щастя: «Я прагну наповнювати свій розум позитивними думками, тому що знаю, що щастя виходить зсередини, а вдячність допомагає досягти його».

Жизель Бундхен у Vogue France

Номер журналу присвячений здоров’ю, своїми думками про нього поділилася і Жизель: «Для мене здоров’я виходить далеко за межі фізичного здоров’я. Це не тільки те, що ви їсте або як рухаєтеся, це також те, як ви почуваєтеся, думаєте і живете. Це ваші думки, ваші звички, межі, які ви шануєте, та внутрішній світ, який ви захищаєте. Справжнє здоров’я — це прийняття, повага та підживлення кожної частини того, ким ви є».

Жизель Бундхен у Vogue France

Раніше, нагадаємо, Жизель Бундхен вперше показала свою третю дитину.

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