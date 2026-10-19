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- Шоу-бізнес
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Через три тижні після народження дитини: Барбара Палвін з’явилася на шоу Victoria’s Secret у двох образах
Кожен із її образів мав свої ефектні деталі, які зробили появу топмоделі особливо яскравою.
33-річна модель Барбара Палвін вийшла на подіум під час показу Victoria’s Secret у Лос-Анджелесі, а сталося це лише через три тижні після народження нею первістка — доньки. Палвін продемонструвала на подіумі два образи: у романтичний рожевій сукні та класичний лук «ангела» з велитенькими крилами.
Її напівпрозора рожева сукня була прикрашена написами курсивом, мала тонкі бретельки та асиметричний подол. Під сукнею у зірка носила рожевий комплект спідньої білизни. Цей образ доповнили великі сережки у вухах та гламурні туфлі за стразами від бренду Amina Muaddi.
Але особливої уваги заслуговував її образ з велитенськими крилами. Барбара була неначе внігова королева у корсеті зі стразами і трусах-шортах, які прикрашав довгий поділ. Крила на її спині були виконані з квіткових композицій, що нагадували сніжинки.
Туфлі у цьому образі були вже не такими помітними, адже стилісти підібрали для моделі пару з прозорими ремінцями, теж від Amina Muaddi.
Свій образ вона доповнила об’ємною укладкою та макіяжем у рожевих відтінках. На подіумі модель не приховувала своєї впевненості, демонструючи підтягнуті м’язи. Тим часом її чоловік Ділан Спроус підтримував кохану у залі.
«Завтра буде рівно шість тижнів після пологів. Наскільки я розумію, у США більшість жінок мають повертатися до роботи саме через шість тижнів. Тож це не така вже й велика подія, — сказала вона. — Я почуваюся чудово. Вважаю, що дуже надихає те, що команда Victoria’s Secret запросила мене на показ і підтримує жінок», — сказала модель за лаштунками.