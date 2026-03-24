Через три тижні після пологів: співачка Еллі Голдінг сходила до спортзалу

Відома співачка поділилася новим фото в Мережі.

Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Getty Images

6 березня 39-річна британська співачка і композиторка Еллі Голдінг стала мамою вдруге. У неї народилася дівчинка, батько якої — нинішній бойфренд зірки, 28-річний актор Бо Міннір.

Дивно, але вже менш ніж за три тижні після пологів співачка повернулася до тренувань. У своєму Instagram вона опублікувала свіже фото зі спортзалу. На знімку зірка позує в спортивній формі та кросівках, сидячи на килимку для вправ, а поруч із нею лежать гантелі.

Раніше Еллі не раз розповідала, що спорт допомагає їй справлятися зі стресом і підтримувати як фізичну форму, так і емоційний стан. Водночас фахівці нагадують, що повернення до тренувань після пологів має бути поступовим та індивідуальним.

Зазначимо, про свою другу вагітність Еллі повідомила на церемонії Pandora Fashion Awards 2025, коли вийшла на червону доріжку в кроп-топі, що оголив її вже досить великий живіт.

Раніше, нагадаємо, Еллі Голдінг була одружена з арт-дилером Каспаром Джоплінгом. Про їхнє розкішне весілля 2019-го говорили всі, адже воно було не гіршим за королівські. Однак вже 2024 року пара розлучилася після чотирьох років шлюбу, у них є спільний син.

